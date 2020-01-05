Иран анонсировал военный ответ на убийство армией США генерала Сулеймани

Иран намерен отомстить ударами непосредственно по "военным объектам США".

Военный советник Верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссен Деган заявил в воскресенье, что реакция Тегерана на убийство армией США влиятельного генерала будет "наверняка военной".

Читайте такжеКоалиция во главе с США приостанавливает борьбу с "Исламским государством" в Ираке - СМИ

В эксклюзивном интервью CNN в Тегеране он выступил с наиболее конкретной и прямой угрозой, которую делали чиновники Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани.

Деган отметил, что Иран намерен отомстить ударами непосредственно по "военным объектам США".

"Можно сказать, что Америка, мистер Трамп, совершили действия непосредственно против нас, поэтому мы принимаем прямые действия против Америки", - отметил чиновник.

Деган является бывшим министром обороны страны, сейчас он занимает пост главного военного советника аятоллы Али Хаменеи.

Как известно, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановлении операции против "Исламского государства" в Ираке.

Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск с территории страны после громкой операции.