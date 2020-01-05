Коалиция во главе с США приостанавливает борьбу с "Исламским государством" в Ираке - СМИ

Международная коалиция под предводительством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке. Тем временем американского посла вызвали в иракский МИД.

Международная антитеррористическая коалиция под предводительством США заявила в воскресенье, 5 января, о "приостановке" своей борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Ираке.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

В последнее время места дислокации американских военных, которые проводят обучение и оказывают поддержку местным силам безопасности, были обстреляны ракетами.

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"Это ограничило наши возможности проводить тренировки с партнерами и поддерживать их операции против ИГ, и потому мы приостановили эту деятельность", - говорится в заявлении коалиции.

В коалиции отметили, что приоритетом является защита солдат, участвующих в операции против исламистов.

Тем временем министерство иностранных дел Ирака вызвало посла США Мэтью Туллера, чтобы осудить американский авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и иракский командир. Как отмечается в сообщении министерства, "это было очевидным нарушением суверенитета Ирака" и "противоречит согласованным задачам международной коалиции".

Накануне коалиция под предводительством США заявила о сокращении своих операций против "Исламского государства" на Ближнем Востоке. Вечером 4 января иракские военные сообщили об обстреле ракетами так называемой "зеленой зоны" - квартала Багдада, где расположено, в том числе, и посольство Соединенных Штатов. Также ракетному обстрелу подверглась военно-воздушная база, где дислоцируются военные США.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. Одновременно госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.