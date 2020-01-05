Ликвидация Сулеймани: Ирак выводит американские войска из страны и подает жалобу в ООН

В ночь на 3 января США нанесли удар по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада и убили главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск с территории страны после громкой ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Такое решение парламент принял в воскресенье, 5 января, передает арабское агентство The National в Twitter.

Решение также предусматривает подачу официальной жалобы на США в ООН.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января США нанесли удар по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада и убили главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ» США.

По данным газеты The New York Times, президент США отдал приказ убить иранского генерала вопреки последним данным разведки, передает kommersant. Ранее он заявлял, что генерал Сулеймани был ответственен за смерть миллионов людей и «планировал убить еще больше», не уточняя, о каких нападениях идет речь. Издание утверждает, что высокопоставленные представители Пентагона были удивлены, что Трамп выбрал наиболее радикальное решение для ответа Ирану. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси считает, что администрация совершила провокационные и «непропорциональные действия», убив генерала.