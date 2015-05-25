Госизбирком Польши: Дуда стал новым президентом страны

Действующий президент Польши Бронислав Коморовский набрал 48,45% голосов, свидетельствуют официальные данные, которые обнародовала Государственная избирательная комиссия Польши, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на onet.pl.

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Число избирателей, имеющих право голоса, составило более 30 млн человек. Явка избирателей составила 55,34%.

Таким образом, подтвердились результаты экзит-поллов, которые также указывали на победу Анджея Дуды, хотя и с большим преимуществом над Брониславом Коморовским.

У участников выборов есть три дня для того, чтобы оспорить результаты голосования.

Избранный президент вступает в должность только после принесения присяги перед Национальным Собранием, в день, когда заканчивается нынешний пятилетний срок полномочий президента, то есть 6 августа.