Коморовский признал поражение в президентских выборах

"В этот раз не удалось. Так решили граждане свободной и демократической Польше", - цитирует его слова Польское радио.

"Демократия – это уважение для результатов выборов. Я Поздравляю Анджея Дуду. Желаю ему удачного президентства. Желаю, потому что хочу добра для Польши", - подчеркнул президент.

Напомним, что по данным опроса экзит-пол, проведенного по заказу телеканалов TVP, TVN24 и Polsat News, во втором туре президентских выборов в Польше, который состоялся 24 мая, победил кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость Анджей Дуда. Он получил поддержку 53% граждан.

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Действующего президента Польши Бронислава Коморовского поддержали 47% поляков.