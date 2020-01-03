Мать съела сердце и грудь девушки сына ради богатства

Из органов убитой приготовили ритуальное блюдо.

В Нигерии женщина съела сердце и груди девушки своего сына в ходе ритуала, призванного принести ей богатство.

Об этом сообщает Daily Star.

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Родители 22-летней девушки Фавур Далей-Оладеле, которая училась на факультете социологии в университете Лагоса, заявили об ее исчезновении в начале декабря прошлого года. Полиции удалось установить, что молодой человек, с которым встречалась студентка, 23-летний Оволаби Адееко, заманил ее в гостиницу, где накачал наркотиками, а затем отвез ее в одну из местных церквей, которой руководил самопровозглашенный пастор Сегун Филип.

По данным правоохранителей, там Адееко разбил девушке голову пестиком, после чего пастор перерезал ей горло, отрезал ее груди и извлек внутренние органы, в том числе сердце. Затем Филип приготовил из органов убитой ритуальное блюдо, поедание которого должно было принести Адееко и его матери, Боле, богатство.

При этом сама Бола утверждает, что ничего не знала об убийстве девушки, а сын убедил ее в том, что блюдо приготовлено из мяса и органов козы.

Как сообщает издание, в настоящее время и мать, и сын арестованы.