Забег трезвости: белорусскую журналистку заподозрили в проведении прямого эфира "под градусом"

В то же время, многие пользователи допустили, что девушке стало плохо на работе.

Журналистку белорусского местного канала СТВ Елену Козлову заподозрили в том, что она вышла в новогодний прямой эфир в нетрезвом виде. В ходе включения она демонстрировала признаки алкогольного опьянения.

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Видео репортажа опубликовали на Youtube. Корреспондентка то и дело забывала свою речь и подглядывала на бумагу с текстом. У нее также возникли проблемы с дикцией и построением предложений.

Ситуацию усугублял голос за кадром (вероятно, оператора), который призывал ее говорить. В конечном итоге, включение прервали и переключились на студию.

Комментаторы обратили внимание на иронию ситуации, ведь репортаж был посвящен проведению «забега трезвости» в Минске.

В то же время, многие пользователи допустили, что девушке стало плохо в прямом эфире и начали выражать ей поддержку.