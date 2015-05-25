Россия привела в боевую готовность авиацию и войска ПВО, в том числе на границе с Украиной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, соответствующие распоряжение дал глава ведомства Сергей Шойгу по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

«В целях дальнейшей подготовки к стратегическому учению «Центр-2015» верховным главнокомандующим принято решение проверить боеготовность группировки авиации и войск противовоздушной обороны ЦВО. В этой связи отданы указания на приведение с 13.00 мск объединённого стратегического командования, второго командования ВВС и противовоздушной обороны ЦВО, части авиационных соединений и воинских частей командования дальней авиации Западного и Южного военных округов в боевую готовность «Полная», - заявил Шойгу.

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По его словам, в ходе учений будет проверена способность войск к развёртыванию системы управления авиацией в полевых условиях и организации всестороннего обеспечения действий авиации в новых районах базирования. Проверка пройдёт в течение четырёх суток, с 25 по 28 мая. Для выполнения практических боевых упражнений будут использованы крупнейшие авиационные и межвидовые полигоны «Ашулук» и «Капустин яр». В ходе проверки необходимо оценить возможности округа противостоять средствам воздушного нападения противника. Также необходимо определить пути дальнейшего развития авиации и ПВО для организации надёжной защиты государства в воздушной сфере, отметил Шойгу.

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженные силы России к концу прошлого года развернули в оккупированном Крыму полноценную войсковую группировку из 96 соединений и частей и намерены в будущем продолжать наращивание ее боевых возможностей.