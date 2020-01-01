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Трамп о новом оружии КНДР: "я думаю, что Ким Чен Ын – человек слова"

10:16, 01 января 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеТрамп провел телефонный разговор с Путиным – Белый домПо словам Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию Корейского полуострова в 2018 году на саммите в Сингапуре.

«Он подписал подписал соглашение о денуклеаризации… Я думаю, что он человек слова, мы собираемся это выяснить», – отметил Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что 31 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшем будущем продемонстрирует «новое стратегическое оружие».

Он также пригрозил пойти «новым путем», если Вашингтон не сможет пойти на уступки в своих переговорах по денуклеаризации, «намекая на то, что Пхеньян положит конец дипломатии и вернется к провокационным действиям».

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Теги: #Трамп#КНДР