Трамп о новом оружии КНДР: "я думаю, что Ким Чен Ын – человек слова"
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы КНДР Ким Чен Ына о разработке нового стратегического оружия.
Об этом пишет Reuters.
Читайте такжеТрамп провел телефонный разговор с Путиным – Белый домПо словам Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию Корейского полуострова в 2018 году на саммите в Сингапуре.
«Он подписал подписал соглашение о денуклеаризации… Я думаю, что он человек слова, мы собираемся это выяснить», – отметил Трамп.
Ранее УНИАН сообщал, что 31 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в ближайшем будущем продемонстрирует «новое стратегическое оружие».
Он также пригрозил пойти «новым путем», если Вашингтон не сможет пойти на уступки в своих переговорах по денуклеаризации, «намекая на то, что Пхеньян положит конец дипломатии и вернется к провокационным действиям».