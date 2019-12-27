РПЦ вмешалась в черногорский церковный скандал (видео)

В стране приняли закон "о свободе вероисповедания".

Русская православная церковь (РПЦ) вмешалась в черногорский церковный скандал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в стране приняли закон «о свободе вероисповедания». Он, по словам чиновников, полностью соответствует международным нормам, но самую популярную в Черногории Сербскую православную церковь возмутил. Дружественная к Москве конфессия в свое время отказалась признавать ПЦУ, и сейчас за нее вступается ведомство патриарха Кирилла.

Читайте такжеГреческий парламент не захотел отделять церковь от государства«Заблокированные дороги, сотни протестующих и даже столкновения – так в Черногории реагируют на закон о свободе вероисповедания... В Сербской церкви документ считают дискриминационным, якобы его цель захватить имущество организации, и выводят на улицы прихожан», – говорится в сюжете.

Как отмечается, в Москве, «повторяя ложь, которой пугали Украину», утверждают, что после принятия закона имущество Сербской православной церкви может получить непризнанная православная церковь Черногории.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации одного из священников, еще несколько православных церквей готовятся признать ПЦУ.