Еще несколько православных церквей готовятся признать ПЦУ – священник

Священник также рассказал, что в ПЦУ за год перешло более 600 приходов.

Православную церковь Украины готовятся признать еще несколько поместных православных церквей.

Об этом рассказал священник ПЦУ Андрей Гуль, комментируя первую годовщину создания украинской поместной церкви, передает «Обозреватель».

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"Мы праздновали 15 декабря годовщину объединения всех христиан. Прошел год со времени объединения в единую поместную Православную церковь Украины. Две большие поместные церкви, Элладская и Александрийская, признали нашу независимость, вступили с нами в евхаристическое общение. Хотя об этом говорили, что это невозможно", – заявил Гуль.

"Я открою тайну, что как раз сейчас еще несколько церквей активно занимаются тем, чтобы сделать нам такой же подарок – признать нашу церковную независимость. Пока не будем указывать, кто именно", – отметил он.

Священник также рассказал, что в ПЦУ за год перешло более 600 приходов.

"Процесс продолжается до сегодняшнего дня. На днях на Кировоградщине еще одна община Московского патриархата перешел в Православную церковь Украины", – добавил он.