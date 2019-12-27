Следовавший из Одессы контейнеровоз врезался в набережную Стамбула (видео)
14:23, 27 декабря 2019Мир
317 0
Жертв и пострадавших в результате аварии, по предварительным данным, нет.
Причина аварии устанавливается / фото: Yaşar Özkan @OZKANYASAR61
Контейнеровоз, следовавший из Одессы, врезался в набережную Стамбула.
Читайте такжеВ мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера (видео)
Об этом сообщает местное издание Haberler.
Инцидент произошел в районе Румели Хисары. Судно Songa Iridium шло под флагом Либерии. Жертв и пострадавших в результате аварии, по предварительным данным, нет. На данный момент на месте работают сотрудники береговой охраны. Причина аварии устанавливается.
По данным из открытых источников, судно Songa Iridium заходило в порт Одессы в понедельник, 24 декабря, после чего отправилось в направлении Стамбула. Сейчас проход через Босфорский пролив закрыт.
Как сообщал УНИАН, большой грузовой корабль выбросило на берег Сардинии в результате шторма Средиземного моря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter