Следовавший из Одессы контейнеровоз врезался в набережную Стамбула (видео)

Жертв и пострадавших в результате аварии, по предварительным данным, нет.

Контейнеровоз, следовавший из Одессы, врезался в набережную Стамбула.

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Об этом сообщает местное издание Haberler.

Инцидент произошел в районе Румели Хисары. Судно Songa Iridium шло под флагом Либерии. Жертв и пострадавших в результате аварии, по предварительным данным, нет. На данный момент на месте работают сотрудники береговой охраны. Причина аварии устанавливается.

По данным из открытых источников, судно Songa Iridium заходило в порт Одессы в понедельник, 24 декабря, после чего отправилось в направлении Стамбула. Сейчас проход через Босфорский пролив закрыт.

Как сообщал УНИАН, большой грузовой корабль выбросило на берег Сардинии в результате шторма Средиземного моря.