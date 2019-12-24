цей матеріал доступний українською

Грузовой корабль выбросило на берег Сардинии (фото)

11:21, 24 декабря 2019
Мир
416 0
В результате инцидента пострадавших нет / Скриншот

Об этом сообщает BBC News.

Читайте такжеВ мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера (видео)

На спасение 12 членов экипажа итальянская береговая охрана направила вертолет.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Всю команду судна удалось эвакуировать.

Как сообщал УНИАН, российский разведывательный корабль совершал опасные маневры» у берегов Южной Каролины и Флориды (США).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Италия#авария#шторм#судно