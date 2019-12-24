Грузовой корабль выбросило на берег Сардинии (фото)
11:21, 24 декабря 2019Мир
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На спасение 12 членов экипажа итальянская береговая охрана направила вертолет.
В результате инцидента пострадавших нет / Скриншот
Большой грузовой корабль выбросило на берег Сардинии в результате шторма Средиземного моря.
Об этом сообщает BBC News.
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На спасение 12 членов экипажа итальянская береговая охрана направила вертолет.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Всю команду судна удалось эвакуировать.
Как сообщал УНИАН, российский разведывательный корабль совершал опасные маневры» у берегов Южной Каролины и Флориды (США).
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