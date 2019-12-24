Грузовой корабль выбросило на берег Сардинии (фото)

На спасение 12 членов экипажа итальянская береговая охрана направила вертолет.

Большой грузовой корабль выбросило на берег Сардинии в результате шторма Средиземного моря. Об этом сообщает BBC News. Читайте такжеВ мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера (видео) На спасение 12 членов экипажа итальянская береговая охрана направила вертолет. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Всю команду судна удалось эвакуировать. Как сообщал УНИАН, российский разведывательный корабль совершал опасные маневры» у берегов Южной Каролины и Флориды (США).

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