Президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Грецию нельзя просто выкинуть из еврозоны

Во время саммита в Риге Жан-Клод Юнкер встретился с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, и в разговоре с ним привел аргументы в пользу общей европейской валюты, передает DW.DE.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в очередной раз предостерег страны ЕС от выхода Греции из Еврозоны. "Их нельзя просто выбросить из валютного союза. Грекам конечно пришлось понять, что на солидарность с одной стороны нужно отвечать и солидарностью с другой", - отметил европейский политик в интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche. Он уточнил, что речь идет не только о финансовых и экономических мотивах, но и о "достоинстве греков".

В то же время, Жан-Клод Юнкер выступил на защиту общей европейской валюты в ответ на критику скептиков, которые видят в евро яблоко раздора ЕС. Он убежден, что на евро нельзя возлагать вину за то, что единство в Євросоюзе пошатнулась. "Без евро мы бы оказались в состоянии войны валют", - отметил президент Еврокомиссии.

В частности, он считает, что европейская валютная система не выдержала бы ряда международных кризисов, в том числе и конфликт в Украине, теракты 11 сентября и войну в Ираке. "Она бы взорвалась из-за этих событий и каждый Центральный банк проводил бы свою финансовую политику без дисциплинирующего эффекта евро", - убежден Жан-Клод Юнкер.

Как известно, во время саммита стран Восточного партнерства, который состоялся в Риге 21-22 мая, президент Еврокомиссии провел встречу с главой греческого правительства Алексисом Ципрасом. Стороны обсудили прогресс на переговорах между представителями Греции и кредиторами, условия предоставления дополнительной помощи, а также успех реформ в этом контексте.