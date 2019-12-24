Рождество на пороге: главный Санта-Клаус мира уже выехал из Лапландии (видео)

Для тех, кто вел себя хорошо, Санта везет подарки.

Главный Санта-Клаус мира уже отправился из Лапландии с подарками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Провожали Санту празднично, пышно и с концертом. По завершению действа Санта сел в свои сани, и олени помчали его в турне. Его уже заждались детишки.

Ранее УНИАН сообщал, как в Буковеле состоялся праздничный маскарад.