Отец пленного ГРУшника рассказал, как сын попал на Донбасс

Об этом он сообщил в интервью российским журналистам, сообщает ТСН.

Оказалось, что Владимир Ерофеев знал, что его сын находится в Луганске. Мол, он говорил, перед тем как туда поехать.

"Я не стал его отговаривать. Он взрослый и офицер тем более. Он знает, что делать", — сказал Владимир Ерофеев.

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Отец военного утверждает, что его сын - бывший офицер и капитан запаса. После Нового года он уволился из армии.

"Я, правда, не знаю в связи с чем, как там. Пытался отговорить, но он уволился", - добавил Ефофеев.