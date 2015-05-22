Отец пленного ГРУшника рассказал, как сын попал на Донбасс
01:08, 22 мая 2015Мир
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Отец пленного русского ГРУшника Евгения Ерофеева Владимир рассказал, что его сын - якобы офицер запаса и не является военнослужащим российской армии.
Владимир Ерофеев знал, что его сын находится в Луганске / Фото УНИАН
Об этом он сообщил в интервью российским журналистам, сообщает ТСН.
Оказалось, что Владимир Ерофеев знал, что его сын находится в Луганске. Мол, он говорил, перед тем как туда поехать.
"Я не стал его отговаривать. Он взрослый и офицер тем более. Он знает, что делать", — сказал Владимир Ерофеев.
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Отец военного утверждает, что его сын - бывший офицер и капитан запаса. После Нового года он уволился из армии.
"Я, правда, не знаю в связи с чем, как там. Пытался отговорить, но он уволился", - добавил Ефофеев.
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