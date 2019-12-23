В Филиппинах 300 человек отравились кокосовым ликером, есть погибшие (видео)

Власти провинции временно запретили продажу кокосового ликера.

В филиппинской провинции Лагуна около 300 человек отравились кокосовым ликером, еще 11 умерли.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местным стало плохо дома, кое-кто отравился на рождественских вечеринках. Пострадавших массово везли в ближайшие больницы. Власти провинции временно запретили продажу кокосового ликера. Что повлекло отравление, сейчас выясняют.

Кокосовый ликер - один из самых популярных алкогольных напитков в Филиппинах.

Подозревают, что люди отравились поддельным ликером, который в стране не редкость.

Как сообщал УНИАН, служба спасения Ирана сообщила, что 290 человек поступили с отравлением алкоголя, 24 из них погибли, сообщают иранские СМИ.