В Иране почти 300 человек отравились алкоголем

217 человек были госпитализированы, 15 из них были помещены в отделение интенсивной терапии.

Служба спасения Ирана сообщила, что 290 человек поступили с отравлением алкоголя, 24 из них погибли, передают иранские СМИ.

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«Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга», — заявил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

По его словам, 217 человек были госпитализированы, 15 из них были помещены в отделение интенсивной терапии. Все остальные, отметил он, были выписаны из больницы после получения медицинской помощи.

Отравления произошли в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.