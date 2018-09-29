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В Иране почти 300 человек отравились алкоголем

22:23, 29 сентября 2018
Мир
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REUTERS

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«Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга», — заявил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

По его словам, 217 человек были госпитализированы, 15 из них были помещены в отделение интенсивной терапии. Все остальные, отметил он, были выписаны из больницы после получения медицинской помощи.

Отравления произошли в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.

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Теги: #отравление#Иран#алкоголь