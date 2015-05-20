Президент Литвы: нынешняя Россия хуже сталинской

Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью латвийскому телевидению, сообщает издание Delfi. "На самом деле Россия ведет себя хуже, чем во времена Сталина и ведет первую не конвенционную войну, используя кибератаки, информационные и пропагандистские атаки" - сказала литовский президент.

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Она высказала мнение, что русскоязычный канал контрпропаганды вряд ли будет способен противостоять таким атакам.

Кроме того, Даля Грибаускайте отметила, что цель российского президента Владимира Путина дестабилизировать ситуацию в Украине, однако дальше он вряд ли пойдет. "Европа не настолько слабое место, чтобы он мог на него давить", - сказала она.

В то же время литовский президент выступила за расширение санкций против России, поскольку минские соглашения не выполняются.