Литва возглавила Совет Безопасности ООН

Об этом на своей странице в Twitter сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Делфи.

"Литва начинает председательство в Совете безопасности ООН. Важная работа впереди", - говорится в сообщении.

Во время председательства Литве придется координировать актуальные вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке и кризисом миграции из Северной Африки в Европейский Союз (ЕС).

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Литва была избрана в Совбез ООН в 2014 и в 2015 годах. Впервые Литва председательствовала в Совбезе ООН в феврале прошлого года.

В Совбез ООН входит 15 стран. Пять постоянных стран - США, Китай, Россия, Великобритания и Франция - обладают в нем правом вето.