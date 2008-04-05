Саакашвили считает, что Путин пошел на опасный шаг

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ назвал "необдуманным" шагом ответ президента России Владимира ПУТИНА на послания лидеров Абхазии и Южной Осетии Сергея БАГАПША и Эдуарда КОКОЙТЫ.

"Это (отправка президентом РФ писем в адрес КОКОЙТЫ и БАГАПША) было очень необдуманным, неприемлемым и опасным, в первую очередь, для самой России шагом со стороны президента ПУТИНА", - сказал М.СААКАШВИЛИ в субботу в интервью телекомпании "Рустави-2".

В ответе президента России на послания С.БАГАПША и Э.КОКОЙТЫ, опубликованном 3 апреля, разделяется озабоченность абхазского и югоосетинского лидеров в связи с вероятными негативными последствиями вступления Грузии в НАТО. По словам В.ПУТИНА, Россия свое отношение к курсу руководства Грузии на ускоренную атлантическую интеграцию доводила до сведения и грузинской стороны, и членов альянса. Президент РФ отметил, что в официальных заявлениях и практических шагах Россия последовательно руководствуется нормами международного права, твердо выступает за обеспечение стабильности и безопасности на Кавказе, что отвечает коренным интересам всех народов региона. Также в документе подчеркивается, что "любые попытки оказать политическое, экономическое, а тем более военное давление на Абхазию и Южную Осетию являются бесперспективными и контрпродуктивными".

М.СААКАШВИЛИ назвал Э.КОКОЙТЫ "обыкновенным уличным преступником".

"Что касается Абхазии, то оттуда изгнаны почти полмиллиона человек", - сказал президент Грузии.

При этом он заверил, что ответ и реакция руководства страны на послания В.ПУТИНА лидерам непризнанных республик будет "очень спокойной".

М.СААКАШВИЛИ уверен, что в случае отказа НАТО на саммите в Бухаресте от интеграции Грузии в альянс, следовало ожидать крайнего обострения ситуации в Абхазии и Южной Осетии.

"Но сейчас уже НАТО обозначило для себя эти границы, и заявило, что Грузия и Украина обязательно войдут в альянс", - подчеркнул М.СААКАШВИЛИ.

Президент добавил, что во время переговоров в Москве не раз говорил российским партнерам о том, что Грузия считает все вопросы, кроме территориальной целостности, второстепенными.

"Я не раз говорил российскому руководству, что ради этой цели готов на все. Но за последние четыре года, кроме ухудшения отношений, никаких подвижек в деле решения этих вопросов не произошло. Так, нас лишили выбора. Был бы у нас выбор, мы бы, может, по-другому поступили", - сказал М.СААКАШВИЛИ, отметив, что речь идет о планах Грузии в отношении НАТО.