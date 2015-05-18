Франция уличила российские спецслужбы в расстреле Евромайдана

Об этом рассказал директор департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье в документальном фильме французского журналиста и писателя Сержа Моати для телеканала France-3, сообщает Укринформ.

"В то время, когда мы с Лораном Фабиусом были в официальном здании (на ул. Банковой в Киеве), снайперы — элитные стрелки стреляли в толпу, мы знаем, что среди этих элитных стрелков были агенты российских спецслужб... и (было) 70-80 погибших в течение дня, мы оставались там (в здании) и вели переговоры с Януковичем относительно поиска политического решения...", — сказал на 38-й минуте фильма Фурнье, рассказывая о прошлогодних февральских событиях.

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Документальный фильм "Кэ д'орсэ. Кулисы дипломатии" продолжительностью 1 час 10 минут, снятый Сержем Моати, рассказывает о французской дипломатии, возглавляемой министром Лораном Фабиусом, которая воплощает внешнюю политику Франции и отстаивает национальные интересы не только в мирное время, а и во времена кризиса. Более трети ленты посвящены событиям в Украине и роли французской дипломатии в поиске выхода из кризиса, спровоцированного Россией.

Для своего фильма автор использовал большое количество официальных заявлений, видеозаписей с событий на Майдане, официальных встреч, служебных совещаний и переговоров в МИД Франции, в Нормандии с участием мировых лидеров и глав дипломатий.

Воспоминаниями, мыслями, советами и прогнозами относительно развития, углубления и поиска путей урегулирования так называемого "украинского кризиса" в фильме, кроме Эрика Фурнье, также делился бывший директор департамента политических дел МИД Франции, действующий дипломатический советник президента Франции Жак Одибер.

Ниже приводим полную версию фильма.