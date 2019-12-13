Politico: Глухая часть Западной Украины стала линией геополитического конфликта

Венгерско-украинское напряжение стало побочным эффектом российского вторжения и до сих пор не видно никаких признаков, что отношения между Киевом и Будапештом потеплеют.

На первый взгляд собрание в селе Чома на Западе Украины не кажутся переполненным признаками дипломатического кризиса. Но если присмотреться ближе, то симптомы напряжения становятся более очевидными.

Небольшая толпа собралась на фестивале венгерской культуры в части местного кладбища, где, как многие верят, первый венгерский всадник пересек Карпатские горы на пути в Центральную Европу в 9-м веке. Сейчас это место в Украине, но когда-то оно принадлежало Венгрии. И, судя по поведению толпы, есть люди, которые хотели бы возвращения под венгерское правление снова, - пишет Politico.

Участники собрания молчали, пока играл гимн Украины, но начали подпевать, когда зазвучал венгерский. У многих людей в толпе часы показывали время по Будапешту, а не по Киеву.

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«Это кладбище важно, потому что украинцы говорят, что венгры тут не местные. Но он свидетельствует, что мы жили здесь как минимум с 9-го века», - скажет председатель соседнего села Местер Андрас.

В конце дня толпа разошлась по домам без какого-либо внимания или давления со стороны местной власти. Но церемония – это часть более широкой борьбы между Будапештом и Киевом, которая становилась все более интенсивной с 2017 года. Конфликт стал своеобразным побочным эффектом войны между Россией и Украиной. Венгерско-украинское напряжение усилилось, когда Киев ограничил использование русского языка в системе образования, при этом непредумышленно урезал возможности для этнических венгров на своей территории. Этот шаг надавил на больное место венгерских националистов, таких как премьер-министр Виктор Орбан, который больше всего приложил усилий к раздуванию кризиса, ответив на украинский закон о языке блокированием украинского сближения с НАТО и ЕС.

Правительство Орбана начало раздавать помощь и паспорта сообществу этнических венгров в украинском регионе, хотя Киев не допускает двойное гражданство. В 2018 году стало вирусным видео, на котором венгерский консул, произнося тост перед новыми владельцами венгерских паспортов, сказал: «Только не говорите украинской власти». Многие из этих людей пересекали границу, чтобы проголосовать на местных выборах в Венгрии.

«Венгры в Украине любят Орбана. Он оказывает много поддержки», - сказал Ласло Брензович, который был единственным этническим венгром в украинском парламенте, пока не проиграл на выборах в июле.

Когда парламент Украины в 2017 году принимал закон, который ограничивал использование любых языков кроме украинского в школах, о венгерском меньшинстве никто и не думал. Дебаты относительно законодательной инициативы были сосредоточены на ограничении русского языка. Ведь он рассматривался как угроза для национальной безопасности после того, как Москва использовала наличие русскоязычного населения в Крыму и на Востоке Украины как оправдание для военного вторжения. Было не понятно, как новый закон повлияет на использование других языков, таких как венгерский. Некоторые депутаты говорили о полном исключении для официальных языков Евросоюза. Но такого исключения не было.

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«Стреляя в Россию, они попали в Венгрию», - сказала лектор Будапештского университета Беатрикс Тульдеши.

Ситуация быстро ухудшилась. После того, как Венгрия заблокировала встречи на высшем уровне между Украиной и НАТО, напряженность усилилась в феврале 2018 года, когда офис венгерской партии в Украине пострадал от двух нападений. Вопрос о заказчике атак остается спорным. Киев обвиняет Москву в организации провокации. Трое поляков со связями в России предстали перед судом в Польше за участие в первой атаке. Тем временем, в Украине судят двух националистов, которые говорят, что им заплатили за второе нападение на венгерскую партию.

«Россияне не откажутся от невоенной деятельности в Украине. Они продолжат использовать проблему национальных меньшинств», - сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Но Будапешт с этим не соглашается.

«Мы видим, что проблемы, атаки и агрессия поступает из Украины, а не из России», - сказал бывший глава венгерской оборонной политики Аттила Демко.

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После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в мае и Киев, и Будапешт говорят, что готовы улучшить отношения. Но пока что никаких признаков сокращения напряжения не видно.

В октябре Венгрия вновь показала мышцы в НАТО, наложив вето на декларацию относительно Украины, потому что в ней не было упоминаний об обязательствах Киева защищать этнических венгров. В результате заявление НАТО призывало Украину «уважать» права национальных меньшинств и изменить свой закон об образовании.

«Венгрия не откажется от закарпатской венгерской общины из-за геополитики», - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.