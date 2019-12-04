Венгрия продолжит блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО - Сийярто

Министр добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе до тех пор, пока Киев не восстановит права, которые имели этнические венгры до принятия языкового закона.

Как сообщает Reuters, об этом Сийярто заявил на полях саммита НАТО в Лондоне.

«Мы не просим предоставить какие сверхправа этническим венграм на Закарпатье, а просим только вернуть те права, которые они имели раньше», - цитирует Сийярто агентство.

Министр добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

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Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

30 октября стало известно, что Венгрия ветировала совместное заявление Североатлантического совета НАТО в рамках Комиссии Украина-НАТО относительно Украины. Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна ветировала заявление, поскольку документ не обязывал официальный Киев вернуть права этническому венгерскому меньшинству на Закарпатье, которых его «лишили».

Как известно, для принятия решений в Альянсе должен быть консенсус всех 29 стран-членов, в том числе согласие Венгрии.

31 октября по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО было принято совместное заявление. В частности, украинская власть в заявлении задекларировала обязательства выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно сбалансирования языковой статьи закона об образовании. Глава МИД Венгрии пояснил, что вето с совместного заявления Комиссии Украина-НАТО было снято в последний момент. Сийярто отметил, что в документе учли предложение Венгрии относительно прав представителей венгерского меньшинства в сфере образования.