Госдума РФ отказалась от расследования убийства Немцова

Об этом УНИАН сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков (был избран в Госдуму по списку «Справедливой России»). В частности, он сообщил, что получил ответ на его обращение к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с призывом инициировать парламентское расследование убийства Немцова.

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«Отказ мотивирован дежурной фразой на все случаи жизни: «Предметом парламентского расследования не может быть установление виновности конкретных лиц в совершении преступления», - сказал Гудков.

«В переводе на русский язык это означает: «Вы узнаете только ту правду, которую нам разрешат вам рассказать». Установить виновность может только суд. С этим никто не спорит. Парламентское расследование - это элемент контроля за следствием со стороны Госдумы. Во всех цивилизованных странах это высшая форма расследования», - отметил депутат Госдумы.

По его мнению, это важный институт, который позволяет обществу добиться прозрачности и объективности, получить ответы на все интересующие вопросы, проверить выводы следствия и т.д. Он нужен для того, чтобы результаты расследования вызывали доверие у граждан.

«Отказ проводить парламентское расследование убийства политика такого масштаба, когда в СМИ широко обсуждается версия о причастности к преступлению госструктур России, только усиливает наши подозрения», - подчеркнул Гудков.

Как сообщал УНИАН, Борис Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

12 мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин.Война», подготовленного соратниками Бориса Немцова на основе собранных им материалов.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Бориса Немцова является политическая или религиозная ненависть.