Госдума РФ отказалась от расследования убийства Немцова
Государственная дума РФ отказалась провести парламентское расследование убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Об этом УНИАН сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков (был избран в Госдуму по списку «Справедливой России»). В частности, он сообщил, что получил ответ на его обращение к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с призывом инициировать парламентское расследование убийства Немцова.
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«Отказ мотивирован дежурной фразой на все случаи жизни: «Предметом парламентского расследования не может быть установление виновности конкретных лиц в совершении преступления», - сказал Гудков.
«В переводе на русский язык это означает: «Вы узнаете только ту правду, которую нам разрешат вам рассказать». Установить виновность может только суд. С этим никто не спорит. Парламентское расследование - это элемент контроля за следствием со стороны Госдумы. Во всех цивилизованных странах это высшая форма расследования», - отметил депутат Госдумы.
По его мнению, это важный институт, который позволяет обществу добиться прозрачности и объективности, получить ответы на все интересующие вопросы, проверить выводы следствия и т.д. Он нужен для того, чтобы результаты расследования вызывали доверие у граждан.
«Отказ проводить парламентское расследование убийства политика такого масштаба, когда в СМИ широко обсуждается версия о причастности к преступлению госструктур России, только усиливает наши подозрения», - подчеркнул Гудков.
Как сообщал УНИАН, Борис Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.
12 мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин.Война», подготовленного соратниками Бориса Немцова на основе собранных им материалов.
Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Бориса Немцова является политическая или религиозная ненависть.