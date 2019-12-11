Экс-мэра Москвы Лужкова похоронят в закрытом гробу - СМИ

Гроб откроют только во время закрытой части процедуры отпевания.

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, вероятнее всего, похоронят в закрытом гробу.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. "Прощание с бывшим московским мэром пройдет в Храме Христа Спасителя – по просьбе родных во время церемонии может быть принято решение не демонстрировать лицо усопшего", - говорится в сообщении.

В таком случае, по правилам, гроб откроют только во время закрытой части процедуры отпевания, на которой будут присутствовать только самые близкие.

Как сообщалось, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года. Он скончался в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн", где ему проводили операцию на сердце.