Военный эксперт РФ раскритиковал разрекламированный танк "Армата"

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на "Новую газету".

По словам эксперта, для того, чтобы усилить броню танка, разработчики максимально уменьшили отсек экипажа. Из-за этого в бронекапсулу не влезть в полной амуниции.

"В нашу технику в брони не залезть, а главное - не выбраться при поражении машины", - сообщает журналист.

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В известном случае, когда танк заглох на репетиции парада в Москве, по словам журналиста, виноват не двигатель, а невозможность нормально управлять техникой.

"Плохая эргономика - давняя российская традиция, исходит из того, что служба - это тягота, но в Т-14 и это, похоже, довели до предела: 7 мая во время генеральной репетиции парада танк Т-14 "Армата" мертво и надолго стал на Красной площади, прямо напротив Мавзолея. С машиной, кстати, все было в порядке - "отказал" механик-водитель, его заменил специалист "Уралвагонзавода", завел и повел танк. В дико сдавленном и неудобном внутреннем пространстве наших танков экипаж быстро теряет способность адекватно управлять техникой, что очевидно случилось на Красной площади", - пишет Фельгенгауэр.

Эксперт также уверен, что лобовая броня "Арматы" не такая прочная и испытать ее нет возможности, поскольку в российском арсенале нет БПС, сравнимой с американскими или немецкими, чтобы провести достоверные испытания.

"Унитарный танковый выстрел западной танковой 120-мм пушки, в котором объединены снаряд и пороховой заряд (как в боевом патроне), позволяет существенно продлевать "штырь" БПС без существенного удлинения общей конструкции. А в России так и остались в тупике со старым, слишком коротким и слабым "Манго". Особой вины "Уралвагонзавода" в том нет: они не создают танковые снаряды или композицию брони, им пришлось ставить на Т-14, что есть в производстве. В результате, как это регулярно выходит в России, появился не танк будущего, а урод, где на одной платформе неуместно слиты передовые и отсталые технологии. Типичная российская химера, навороченная, дико дорогая и в целом бесполезная. Словно "Маруси" для "Формулы-1". Основная стратегическая цель почти всех подобных инноваций - освоение бюджета", - пишет журналист.

Напоследок эксперт сообщает, что "Армата" не сможет не только эффективно наступать, но и обороняться, поскольку использует БИУС и бортовой радар, купленные на Западе. Их легко вывести из строя западным электромагнитным оружием.