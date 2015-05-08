Путин - человек, который не признает себя виноватым никогда - политологи о бойкоте парада в Москве

Завтра, 9 мая, в Москве должен состояться один из самых масштабных и пафосных парадов в честь Дня Победы, сообщает Новое Время. По замыслу Путина, приуроченный к 70-й годовщине победы над нацистами, парад должен был стать одним из сильнейших инструментов пропаганды в глазах россиян и мировой общественности. Но иностранные коллеги сорвали планы лидера Кремля и массово отказались присутствовать на Красной площади.

Визиты отменили не только руководители США и Европы, которые жестко критиковали агрессивную политику России, но и союзники Москвы – Лукашенко, Ципрас, Эрдоган, и даже Ким Чен Ын.

Как воспринимает Путин демонстративные отказы коллег и сможет ли бойкот со стороны цивилизованного мира отрезвить его, рассказали российские политологи.

Станислав Белковский

Путин стал изгоем. И этого не понимает только один человек – он сам. Это его уязвляет. Но уязвляет и понимает – это разные вещи. Путин считает себя правым, а не виноватым. Он считает, что он защищает Россию, а Запад принципиально и сознательно унижает ее. В этом смысле Путин похож на убийцу, который стоит над трупом Крыма и Донбасса и искренне не понимает, почему от него шарахаются окружающие.

Он человек, который не признает себя виноватым никогда. Это его психотип. Для него очень важно осознание собственной правоты.

Поэтому все эти отказы скорее усугубляют вероятность нового наступления российских войск на востоке Украины. Вся группировка войск в Ростовской области находится в состоянии полной боевой готовности.

Я не утверждаю, что будет полномасштабное наступление. Этого не знает никто, даже Путин, потому что все важные решения он принимает в последний момент. Но с точки зрения психологического анализа ситуации это возможно.

Андрей Окара

На массовый отказ мировых лидеров приехать в Москву Путин реагирует очень болезненно. Его мотивация – быть в одном строю с такими личностями как Наполеон, Сталин, Черчилль, Рузвельт. То есть, остаться в истории.

Завтрашний циклопический парад, наверное, самый большой за всю историю проведения парадов в Москве. Только самолетов и вертолетов летать над центром столицы будет 146 штук. Надеюсь, хоть не так, как новый танк Армата ездил. Потому что это реально страшно.

Но, оказалось, что на парад не едет не только премьер Греции, который должен был бы быть прокремлевским человеком, но и Александр Лукашенко. Не говоря уже о союзниках Советского Союза по антигитлеровской коалиции – лидерах США и Европы.

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Главное оправдание, которое звучит в российских СМИ в последние дни, состоит в том, что не ехать на парад – это не воля Европы, а происки США. Якобы это они приказали европейским лидерам не ехать в Москву и ведут злонамеренную политику против Путина.

Не думаю, что Путина этот бойкот образумит. Он – носитель конспирологического сознания и искренне верит в истинность того мира, в котором он живет. Он считает, что Запад реально хочет уничтожить Россию и поставить ее на колени.

Дмитрий Орешкин

Путин отреагирует на все это в своем стиле – закусит губу, закусит удила, обидится, не забудет, не простит, но проглотит.

Он хотел бы отомстить, но отомстить он не может. Организованные действия Запада показывают, что, если он попробует организовать новую атаку на Украину (а для этого нужно всерьез вводить войска и серьезно воевать), ему будет намного больнее, чем во все прежние времена.

Все, что он сможет делать, – это вести свой гибридный мир. Гибридная война кончилась, теперь будет гибридный мир.

Это наступление на все существующие мозоли у господина Порошенко, это провокации, диверсионные акты и создание заговоров.

В пропагандистском плане отсутствие первых лиц на параде будет использовано как доказательство того, что весь Запад стал фашистским, поддерживает украинских фашистов, а, известное дело, что в Украине никого, кроме фашистов, уже не осталось, а все приличные люди только в Крыму.

На внутреннем рынке этот бойкот будет Путину не во вред, а на пользу. Потому что вся его идеология ведет к упрощению мировоззрения: вот есть мы, вот есть враги. Постепенно врагов будет все больше, а мы станем единственным светлым пятном на карте мира, вокруг которого клубятся темные силы мирового хаоса. И только Владимир Владимирович Путин светлым лучом будет защищать нас от этих сил.

В эту картинку отлично вписывается отсутствие мировых лидеров на параде.

Естественно, в международном плане Россия будет погружаться в изоляцию, в экономическом – в стагнацию, а в плане пропаганды постепенно превратится в Северную Корею, которая благополучно существует на гораздо меньшей территории с гораздо меньшими ресурсами.

Так что в пропагандистском плане у Путина ситуация намного приятнее, чем у Ким Чен Ына.