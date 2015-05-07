Россияне устроили провокацию с проекцией танков на Белом доме (видео)

Ролик был выложен 6 мая политической молодежной организацией «Сеть», созданной выходцами из движения «Наши», сообщает Lenta.ru.

На видеозаписи видно, как на здании резиденции президента проецируется флаг России и парад российской военной техники. На фоне играет марш «Прощание славянки». Кроме того, на видео запечатлены зрители, снимающие происходящее на смартфоны. В конце ролика проекция заваливается на бок и исчезает.

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Создатели видео утверждают, что оно было снято в мае. В ролике написано, что президент США Барак Обама запретил многим мировым лидерам приезжать на Парад Победы в Москву. «Если Барак не едет на парад, парад сам приедет к Бараку», — объясняют свою идею создатели ролика.

Официальной реакции от американских властей по поводу произошедшего пока не поступало.

Ранее УНИАН сообщал, что в Калуге ко Дню Победы вывесили праздничный плакат о героических битвах, в которых участвовали россияне. Среди таких битв упоминается и захват украинского города Дебальцево 19 февраля 2015 года.