В Минске на акции против интеграции с Россией порвали портреты Путина (фото, видео)

Это произошло на ступеньках Дворца республики.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. На площади собралось уже несколько тысяч человек. Организаторы акции за независимость призывают минчан приезжать на Октябрьскую площадь.

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Как пишет Хартыя’97, десятки участников акции на ступеньках Дворца республики порвали портреты президента России Владимира Путина. Причем очень по-белорусски: обрывки потом собрали и унесли, чтобы не оставлять мусора. Люди при этом скандировали «Жыве Беларусь!».

Хотя акции были несанкционированные и правоохранители напоминали собравшимся об этом, собралось немало людей.

Утром на призыв компании «Свежий ветер» сотни людей встали в живые цепи в нескольких местах вдоль проспекта Независимости: от почтамта до цирка.

А в полдень люди собрались на Октябрьской площади, которую неформально называют «площадью Калиновского».