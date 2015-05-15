Der Spiegel: сначала изменения, затем сближение

В статье Матиаса Гебауэра под названием «Сначала изменения, затем сближение», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что на встрече министров в Турции НАТО однозначно отвергло возможность быстрого сближения с Россией. «Еще не время говорить об ослаблении напряженности», заявил министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров со своими коллегами министрами из стран альянса в Анталии.

Хотя Штайнмайер упомянул незначительный прогресс в урегулировании конфликта в Украине, однако, перемирие по-прежнему остается хрупким. Он не высказывал никаких надежд: «риск возврата» к открытой конфронтации между украинскими войсками и сепаратистами в восточной Украине все еще «далеко не преодолен», предупредил Штайнмайер.

Заявления немецкого министра демонстрируют позицию НАТО. Альянс внимательно следит за попытками Москвы, медленно преодолеть ледниковый период в отношениях с Западом. Но доверять россиянам после двух лет провокаций и лжи не хочет никто. Поэтому, в Турции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова предостерег Москву от усугубления ситуации.

Беспокойство в странах Балтии

В Турции Столтенберг говорил в частности о планах российской армии, снова разместить ядерное оружие на восточной границе с Украиной. Даже сами предположения, по-видимому, размещенные Кремлем в российских СМИ как символ силы, вызывают беспокойство у восточных партнеров НАТО, таких как Польша или страны Балтии. Поэтому, Столтенберг снова подчеркнул солидарность альянса.

Тем не менее, в последние недели были некоторые признаки того, что Россия заинтересована в завершении тупиковой ситуации. Незадолго до саммита НАТО, визит госсекретаря США Джона Керри в Москву стал первой встречей на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами за последние два года. 24 месяцев - эта цифра сама по себе показывает линию раскола между двумя странами.

Москва всеми силами добивается доверия Запада

Почти четыре часа Керри провел со своим коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Затем советники Керри сообщили о том, что переговоры были в некоторой степени конструктивными. Хотя речь больше шла о ситуации в Сирии и ядерных переговорах с Ираном, чем об Украине, но дипломаты все же считают эту встречу важным знаком.

Как поясняет НАТО, с помощью таких символов Россия хочет вернуть доверие Запада. К тому же стало известно, что Москва, по-видимому, не выступает против решения ООН в отношении миссии ЕС по борьбе с нелегальной транспортировкой людей в Средиземном море. Если бы государство с правом вето в Совете Безопасности заблокировало бы его, миссия ЕС была бы невозможна.

В сочетании с совместной позицией на переговорах с Ираном, Москва демонстрирует, что у Запада, помимо кризиса в Украине, снова есть в некоторой степени надежный партнер. Ни НАТО, ни ЕС не хотят обманываться. Всем известно, что Россия сотрудничает, вероятно, только потому, что в Кремле рассчитывают на ослабление экономических санкций.

Продление санкций

В Турции Штайнмайер отверг такие замыслы. Ослабление санкций, по словам министра, возможно только в случае полной и очевидной реализации Минского соглашения. Оно не соблюдается даже в основных пунктах, поддающийся проверке отвод тяжелого оружия и продолжительное прекращение огня.

Поэтому, на следующий саммит ЕС в середине июня Штайнмайер уже объявил о продлении существующих санкций. В любом случае, он не знает ни одной страны в ЕС, которая настаивала бы на отмене санкций, напротив, многие требуют «сохранения». Это звучит так, будто он хочет пресечь на корню любые возможные дискуссии о санкциях в государствах-членах ЕС.