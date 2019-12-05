В США обсудят новые санкции против России
Сенаторы США 11 декабря будут голосовать за законопроект «Акт о защите американской безопасности от российской агрессии» (DASKA).
Об этом 4 декабря сообщил представитель комитета, передает Радио Свобода.
Законопроект предусматривает, в частности, внедрение новых санкций против России из-за вмешательства Кремля в американские выборы и агрессии в Украине.
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На этот раз санкции коснутся российских банков, причастных ко вмешательству в выборы США и других государств, киберкомпаний и государственных займов России.
Кроме того, под санкции попадут граждане России и организации, занимающиеся незаконной деятельностью по «прямым или косвенным поручениям Владимира Путина».
Отмечается, что наиболее ощутимым для России может стать предложение ввести санкции на нефть и газ из РФ, объектами которых могут стать иностранные поставщики оборудования, технологий, услуг и кредиторы российского энергетического сектора.
Санкции также предусмотрены против российских граждан, причастных к захвату украинских моряков в Керченском проливе и российских военнослужащих.
Как сообщал УНИАН, Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" в проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год. По мнению сенатора Джима Риша, санкции заставят строительные компании, участвующие в проекте, прекратить в нем свое участие.