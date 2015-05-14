В Ирландии предотвратили теракт против принца Чарльза: полиция изъяла взрывчатку и пистолеты

Полиция Ирландии задержала шесть человек, подозреваемых в подготовке теракта против принца Чарльза и его супруги принцессы Камиллы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Daily Mirror.

У подозреваемых изъяли взрывчатку и огнестрельное оружие.

По данным полиции, задержанные намеревались организовать теракт во время визита принца Чарльза и принцессы Камиллы в Ирландию 19-22 мая.

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При этом оружие злоумышленники держали в нескольких тайниках по всей стране.

Сообщается, что задержанные поддерживали тесные связи с Ирландской республиканской армией.