В Ирландии предотвратили теракт против принца Чарльза: полиция изъяла взрывчатку и пистолеты
18:41, 14 мая 2015Мир
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По данным полиции, задержанные намеревались организовать теракт во время визита принца Чарльза и принцессы Камиллы в Ирландию 19-22 мая.
REUTERS
Полиция Ирландии задержала шесть человек, подозреваемых в подготовке теракта против принца Чарльза и его супруги принцессы Камиллы.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Daily Mirror.
У подозреваемых изъяли взрывчатку и огнестрельное оружие.
По данным полиции, задержанные намеревались организовать теракт во время визита принца Чарльза и принцессы Камиллы в Ирландию 19-22 мая.
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При этом оружие злоумышленники держали в нескольких тайниках по всей стране.
Сообщается, что задержанные поддерживали тесные связи с Ирландской республиканской армией.
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