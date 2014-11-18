Маньяк Чарлз Мэнсон женится на поклоннице, которая младше его на 50 лет

Документ, как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox, был выдан 8 ноября, и на заключение союза у 80-летнего Мэнсона и 26-летней Бартон есть 90 дней.

Ранее преступник неоднократно утверждал, что никогда не женится на Бартон, а все ее заявления для прессы о скорой свадьбе называл "полной чушью". Тем не менее обращение о выдаче лицензии было подписано двумя сторонами. Мэнсон до заключения в тюрьму был дважды женат, в этих браках родились четверо детей.

Если бракосочетание с Бартон все-таки состоится, то Мэнсон, согласно законам штата Калифорния, сможет пригласить на церемонию двух друзей из числа заключенных. Всего на свадьбе могут присутствовать не более 12 гостей и официант.

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В 2012 году Мэнсону в 12-й раз отказали в досрочном освобождении. В следующий раз он сможет обратиться с запросом в 2027 году.

Справка. Чарльз Мэнсон - один из наиболее известных преступников XX века. В течение лета 1969 года он и три сообщницы, состоявшие в его коммуне "Семья", убили семерых человек, в числе которых была актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански, находившаяся на девятом месяце беременности.

Хотя Мэнсон не был непосредственным исполнителем убийств, он был признан виновным в их организации и приговорен к смертной казни. Однако в 1972 году, после введения в штате Калифорния моратория на высшую меру наказания, приговор ему был заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения.

Личность Чарльза Мэнсона до сих пор привлекает внимание многих людей. В тюрьму Коркоран, где он содержится в одиночной камере, часто приходят письма от студентов, изучающих психологию; на краткосрочные свидания к Мэнсону пытаются попасть слушатели колледжей криминалистики.

Его фамилия является частью сценического псевдонима известного американского певца Мэрилина Мэнсона.