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В Гватемале обнаружили субмарину с кокаином (видео)

12:59, 04 декабря 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Подводную лодку задержали в Тихом океане. На борту судна находились трое человек: из Эквадора и самой Гватемалы.

С собой они имели 411 свертков с наркотиками, которые планировали продать. Теперь им грозит срок за решеткой.

Как сообщал УНИАН, в Словении акробаты выполнили трюки на высоте 30 метров.

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Теги: #наркотики#Гватемала