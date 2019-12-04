В Гватемале обнаружили субмарину с кокаином (видео)

На борту судна находились трое человек: из Эквадора и самой Гватемалы.

Береговая охрана Гватемалы обнаружила субмарину, начиненную кокаином.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Подводную лодку задержали в Тихом океане. На борту судна находились трое человек: из Эквадора и самой Гватемалы.

С собой они имели 411 свертков с наркотиками, которые планировали продать. Теперь им грозит срок за решеткой.

Как сообщал УНИАН, в Словении акробаты выполнили трюки на высоте 30 метров.