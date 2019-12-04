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В Словении акробаты исполнили невероятные трюки на высоте 30 метров (видео)

11:00, 04 декабря 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сетку-батут прицепили к строительному крану. Сальто, перевороты и другие маневры эти отчаянные акробаты выполняли без всякой дополнительной страховки. Таким образом проверили на прочность импровизированную площадку для развлечений.

Как отмечается, сама сетка изготовлена из прочного нейлона и стальных цепей.

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Теги: #Словения