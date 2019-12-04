В Словении акробаты исполнили невероятные трюки на высоте 30 метров (видео)

Сетку-батут для исполнения трюков прицепили к строительному крану и подняли на высоту 30 метров.

В Словении акробаты выполнили трюки на высоте 30 метров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Венгрии акробат прогулялся по колесу обозрения (видео)

Сетку-батут прицепили к строительному крану. Сальто, перевороты и другие маневры эти отчаянные акробаты выполняли без всякой дополнительной страховки. Таким образом проверили на прочность импровизированную площадку для развлечений.

Как отмечается, сама сетка изготовлена из прочного нейлона и стальных цепей.