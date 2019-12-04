В Словении акробаты исполнили невероятные трюки на высоте 30 метров (видео)
11:00, 04 декабря 2019Мир
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Сетку-батут для исполнения трюков прицепили к строительному крану и подняли на высоту 30 метров.
Словенские акробаты исполнили головокружительные трюки на высоте в 30 метров
В Словении акробаты выполнили трюки на высоте 30 метров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сетку-батут прицепили к строительному крану. Сальто, перевороты и другие маневры эти отчаянные акробаты выполняли без всякой дополнительной страховки. Таким образом проверили на прочность импровизированную площадку для развлечений.
Как отмечается, сама сетка изготовлена из прочного нейлона и стальных цепей.
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