Канада и Нидерланды жестко ответили, видят ли они Россию в G7
Премьер Канады Джастин Трюдо совместно с нидерландским премьером Марком Рютте не соглашаются с позицией французского президента Эммануэля Макрона о возвращении России в G7.
Оба лидера выступили с таким заявлением на лондонском саммите НАТО.
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«Россию исключили из «Большой восьмерки» из-за неприемлемого поведения и действий. И пока Россия не продемонстрирует очевидную готовность изменить это поведение и вести себя иначе, говорить о сближении будет трудно», – отметил Трюдо.
«Мы знаем, что Путин отвечает силой, а не уступками. И мы должны оставаться сильными как в союзе, так и в союзниках», – подчеркнул канадский премьер.
Одновременно Рутте добавил, что хоть «давление необходимо поддерживать», но «есть место для диалога. Мы не можем просто игнорировать телефонный звонок, и у нас все еще должен быть диалог. Но начинать надо с давления», что касается действий России в Крыму и на Донбассе и ее вмешательства в западные выборы.
Как сообщал УНИАН, Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию с призывом не включать Россию в G7.
Поводом для появления этой резолюции послужили заявления президент США Дональда Трампа о возможности приглашения России на саммит G7 в 2020 году, который должен пройти в Соединенных Штатах.