BloombergView: Путин объявил войну здоровью россиян

Об этом пишет Марк Чемпион в своем блоге на сайте Bloombergview.com под названием «Путин объявил войну здоровью россиян».

Он отмечает, что согласно ранее опубликованной статье Ильи Архипова и Генри Мейера из Bloomberg, система здравоохранения России потерпела жесткие изменения, когда низкая цена на нефть сократила государственные доходы и расходы. Вынужденное выбирать между бюджетными приоритетами, правительство пытается заставить больше россиян платить за медицинские услуги и сокращает количество врачей и медсестер, которых нанимало на работу.

Система была неэффективна и крайне нуждалась в реформах, но задержки с лечением увеличились и люди умирают из-за отсутствия операций по пересадкам органов и другой помощи, которую они получили бы всего два года назад. Пример тому – история Марифа Алекберова, 27-летнего пожарного, который не может позволить себе операцию по пересадке костного мозга стоимостью $23 тыс., нужной ему после воздействия утечки токсических веществ.

В тоже время, президент России Владимир Путин поддерживает увеличение расходов на оборону, забирая из бюджета еще больше средств, чем ожидалось, из-за западных санкций, которые не позволяют брать кредиты. В течение трех лет с 2013 по 2015 год, военный бюджет России был увеличен более чем на 36% (20% в долларовом эквиваленте), по данным базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований. Для сравнения, расходы на здравоохранение с поправкой на инфляцию на 9% ниже, чем два года назад.

Обращаясь к генералитету в Сочи на этой неделе, Путин сказал, что программа по наращиванию вооруженных сил будет действовать и далее. Или, как сказал Путин: «Все вопросы, связанные с выделением соответствующих ресурсов, решены».

Европейские страны, такие как Германия и Италия, которые выделяют на оборону 1,5% или меньше от объемов производства, часто высмеивают за этот «постмодернистский» подход во все еще опасном мире, и это правильно. Россия планирует потратить 4,2% ВВП на оборону в этом году. Но что за опасность грозит России, которая могла бы оправдать жертву здоровьем нации, для покупки большего количества танков?

В Украине, Россия занята войной за выбор: Путин хочет быть уверен в том, что бывшие советские страны принимают российское господство - его зарождающийся Евразийский союз – это было стратегическим решением, а не экзистенциальным. До интервенции России, этническим русским в Украине ничего не угрожало.

Так же, как соглашение об ассоциации с Европейским союзом, которое вызвало кризис в Украине, не предвещало того, что НАТО захватит арендованную военно-морскую базу России в Крыму, не говоря уже о вторжении в Россию. Все это были удобные выдумки, призванные оправдать политику Путина.

Россияне, конечно, приветствовали аннексию Крыма, и телевизионная пропаганда войны в Украине отчасти эффективна, потому что она показывает то, во что зрители хотят верить: они разделяют с Путиным чувство жертвенности и национальной боли, которую хотят исправить. Пока, очень мало признаков проявления этого патриотического пыла.

Большинство россиян, несомненно, также гордились новой образцовой армией, которую Путин показал в субботу на параде ко Дню Победы, в том числе новый танк Т-14 Армата, выпуск которого обойдется примерно в $9 млрд. Тем не менее, они тоже знают, что российские солдаты воюют в Украине, и у них двойственное отношение к цене более активного участия, вот почему Путин отрицает, что его войска присутствуют в Украине. Это не предполагает свободы действий.

В течение долгого времени России не приходилось выбирать между приоритетами финансирования, такими, как здравоохранение и безопасность. Рост цены на нефть от $20 за баррель или меньше в конце 1990-х годов до более чем $ 100 за баррель обеспечивал то, что правительство могло улучшать положение в любой сфере. С 2000 по 2013 год, расходы в здравоохранении на душу населения выросли в 10 раз.

Те дни в прошлом. Конечно, способность россиян страдать легендарна, и они все еще помнят время, когда уровень жизни был значительно хуже. Многие готовы принять большую часть экономических проблем в обмен на национальную гордость. Но сколько именно?