"Доказываем единство каждый день": Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен с заявлениями о слабости Альянса.
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Как передает "Европейская правда", об этом он заявил во время дискуссии на конференции NATO Engage в Лондоне.
"Я не согласен, особенно если посмотреть ближе, мы доказываем, что Альянс действует вместе, мы доказываем каждый день, что альянс активный и мы внедрили крупнейшее усиление со времен "холодной войны". Впервые мы разместили боевые группы в восточной части Альянса", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что союзники никогда не должны ставить под вопрос единство и политическую волю защищать друг друга.
"Потому что цель НАТО – защищать мир и предотвращать конфликты, посылая сигнал любому потенциальному противнику, что в случае нападения на одного союзника, весь альянс будет его защищать", - добавил генсек.
Как известно, в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО.
Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".