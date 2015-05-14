Количество жертв нового землетрясения в Непале выросло до 96 человек

Количество пострадавших в министерстве оценили в две с половиной тысячи человек, передает Русская служба Би-би-си.

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При этом властям Непала пока не удалось найти американский вертолет, пропавший во вторник во время спасательной операции, связанной с предыдущим землетрясением. Его поиски продолжаются.

Второе за месяц землетрясение произошло в Непале 12 мая. Его эпицентр располагался в районе Долакха, а магнитуда составила 7,3. Количество погибших оценивалось в 65 человек. При этом число жертв предыдущего землетрясения, произошедшего в стране в апреле, превышает восемь тысяч.