Количество жертв нового землетрясения в Непале выросло до 96 человек
08:50, 14 мая 2015Мир
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В министерстве внутренних дел страны не исключают, что в дальнейшем число жертв вырастет.
REUTERS
Количество пострадавших в министерстве оценили в две с половиной тысячи человек, передает Русская служба Би-би-си.
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При этом властям Непала пока не удалось найти американский вертолет, пропавший во вторник во время спасательной операции, связанной с предыдущим землетрясением. Его поиски продолжаются.
Второе за месяц землетрясение произошло в Непале 12 мая. Его эпицентр располагался в районе Долакха, а магнитуда составила 7,3. Количество погибших оценивалось в 65 человек. При этом число жертв предыдущего землетрясения, произошедшего в стране в апреле, превышает восемь тысяч.
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