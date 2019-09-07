Нидерланды в очередной раз призвали Россию к сотрудничеству в расследовании катастрофы МН-17

По словам главы МИД Стефа Блока, Украина передала Цемаха в ходе обмена под давлением Москвы.

Нидерланды сожалеют, что боевика «ДНР», фигуранта дела о крушении МН17 Владимира Цемаха выдали России в рамках обмена.

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в открытом письме на имя президента и парламента страны. пишет theБабель.

По словам Блока, Украина передала Цемаха в ходе обмена под давлением Москвы.

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«Кабинет министров глубоко сожалеет о том, что под давлением Российской Федерации г-н Цемах стал частью обмена пленными и в настоящее время находится в России. Правительство напоминает, что Россия обязана сотрудничать на основе резолюции СБ ООН 2166», — говорится в письме.

Блок рассказал, что перед выдачей Цемаха Украина и Нидерланды провели ряд консультаций на высшем уровне.

«Правительство призвало соответствующие украинские власти не делать Цемаха частью обмена заключенными», — написал глава МИД.

Он также добавил, что украинские власти отложили обмен на некоторое время, чтобы дать возможность прокуратуре допросить Цемаха.

Блок добавил, что расследование уголовного дела по крушению МН17 будет продолжено.

«Обвинение отметило, что выдача Цемаха не будет иметь никаких последствий для процесса, который начнется 9 марта 2020 года», — говорится в письме.

Ранее генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявлял, что суд над подозреваемыми в причастности к крушению МН17 начнется в 10:00 9 марта 2020 года в Гааге.

7 сентября Украина и Россия завершили обмен пленными.

5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство.

Депутаты Европейского парламента обратились с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. В нем они просят не выдавать России боевика Владимира Цемаха в рамках обмена заключенными, поскольку он является ключевым подозреваемым в деле о сбитом MH17.

Справка. Резолюция ООН от 21 июля 2014 года была принята после крушения гражданского самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», совершавшего международный рейс MH17, в результате чего все находившиеся на борту 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Резолюция призывает все государства и действующих лиц в регионе обеспечить всестороннее сотрудничество при проведении международного расследования инцидента.