Сапоги Наполеона ушли с молотка за 117 тысяч евро

Предполагается, что Наполеон Бонапарт носил эти сапоги в изгнании на острове Святой Елены.

Сапоги французского императора Наполеона Бонапарта продали на аукционе в Париже за 117 208 евро.

Об этом сообщается в Twitter французского аукционного дома Drouot.

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Изначальная цена сапог была 50-80 тысяч евро.

Drouot отмечает, что, вероятно, Наполеон носил эти сапоги в изгнании на острове Святой Елены. Потом ботфорты одолжили скульптору Карло Марочетти, который работал над статуей Бонапарта. Скульптор, в свою очередь, подарил их сенатору Полю Ле Ру, в семье которого и хранились сапоги.

Как сообщал УНИАН, носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил свою коронную «лунную походку» во время выступления с хитом "Billie Jean" в 1983 году, выставили на аукцион. Организаторы аукциона планируют продать их минимум за миллион.