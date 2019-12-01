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Сапоги Наполеона ушли с молотка за 117 тысяч евро

17:14, 01 декабря 2019
Мир
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Сапоги Наполеона ушли с молотка / фото: twitter.com/Drouot

Об этом сообщается в Twitter французского аукционного дома Drouot.

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Изначальная цена сапог была 50-80 тысяч евро.

Drouot отмечает, что, вероятно, Наполеон носил эти сапоги в изгнании на острове Святой Елены. Потом ботфорты одолжили скульптору Карло Марочетти, который работал над статуей Бонапарта. Скульптор, в свою очередь, подарил их сенатору Полю Ле Ру, в семье которого и хранились сапоги.

Как сообщал УНИАН, носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил свою коронную «лунную походку» во время выступления с хитом "Billie Jean" в 1983 году, выставили на аукцион. Организаторы аукциона планируют продать их минимум за миллион.

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Теги: #Наполеон#аукцион