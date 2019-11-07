За носки Майкла Джексона со стразами хотят миллион долларов (фото)

В них поп-король впервые исполнил свою "лунную походку".

На аукцион выставили носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил свою коронную «лунную походку» во время выступления с хитом "Billie Jean" в 1983-м.

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Стартовая цена – 100 тысяч долларов, но организаторы аукциона планируют продать их минимум за миллион.

Носки, расшитые множеством страз, специально для Майкла Джексона создал модельер Билл Уиттен. Еще при жизни артист отдал их своему менеджеру Фрэнку Дилео – в знак благодарности за проведение успешного тура Victory Tour в 1984 году.

Недавно Forbes подсчитал, что Джексон после своей смерти заработал 2,4 миллиарда долларов. Более того, в девятый раз за десять лет он стал самым высокооплачиваемым артистом среди тех, кто умер.

Как ранее сообщал УНИАН, топор Джека Николсона из фильма «Сияние» продали на аукционе за 200 тысяч долларов.