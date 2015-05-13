Начинается 68-й Каннский кинофестиваль (фоторепортаж)

Жюри фестиваля возглавят американские режиссеры Джоэл и Итан Коэны, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, впервые в истории фестиваля будут председательствовать два человека. Также в состав жюри вошли режиссеры Гильермо дель Торо и Ксавье Долан, актрисы Росси де Пальма, Софи Марсо и Сиенна Миллер, актер Джейк Джилленхол и композитор Рокия Траоре.

В основную конкурсную программу вошли 19 фильмов. В том числе на "Золотую пальмовую ветвь ", главную награду фестиваля, претендуют "Кэрол" (режиссер Тодд Хейнс, США - Великобритания); "Громче, чем бомбы" (режиссер Хоаким Триер, Норвегия - Франция - Дания); "Макбет" (режиссер Джастин Курзель, Великобритания - Франция - США); "Моя мать" (режиссер Нанни Моретти, Италия); "Море деревьев" (режиссер Гас Ван Сент, США); "Молодость" (режиссер Паоло Соррентино, Италия - Франция - Швейцария - Великобритания).

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Кроме того, впервые в истории фестиваль откроется фильмом, который сняла женщина - социальной драмой Эмманюэль Берко "С высоко поднятой головой" с Катрин Денев в главной роли.

Лицом Каннского кинофестиваля-2015 стала шведская актриса Ингрид Бергман, которой в этом году исполнилось бы сто лет. Снимок с улыбающейся Бергман, который появится на постерах, был сделан примерно в начале 50-х годов фотографом Дэвидом Сеймуром.

Справка. Международный каннский фестиваль (фр. Festival international du film de Cannes) - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны (Франция) на базе Дворца фестивалей на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе тринадцати конкурсных фестивалей игровых фильмов. Каннский кинофестиваль является одним из старейших (основан в 1939 г., впервые проведен в 1946 г.) и престижных в мире.