В Бельгии у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель

Самолет остановился в пределах взлетной полосы.

В Бельгии на взлетной полосе у самолета украинского производства "Руслан" отказал один из двигателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

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"26 ноября 2019 года в городе Остенд, Бельгия, на самолете Ан-124-100-150 (UR-82072) авиакомпании "Авиалинии Антонова" во время разбега взлетной полосой на скорости 200 км/ч произошел помпаж второго двигателя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за инцидента взлет был прекращен, самолет остановился в пределах взлетной полосы, после чего отправился на место стоянки. По данным технических специалистов, во время осмотра самолета и двигателя видимых повреждений или разрушений обнаружено не было.

"Для выполнения обязательств перед заказчиком "Авиалинии Антонова" предоставили другой "Руслан", - добавили в компании.