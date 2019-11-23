В США пассажир самолета заснял на видео пламя из двигателя (видео)

Пассажир Адам Тейлор снимал реакцию своей маленькой дочери на взлет, как вдруг увидел за окном вспышки.

У филиппинского пассажирского самолета после взлета из Международного аэропорта Лос-Анджелеса из двигателя начало бить пламенем, после чего он благополучно приземлился на аэродроме.

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Об этом сообщает CNN.

Видео пассажиров самолета и очевидцев на земле показывают пламя, что начало вспыхивать из правого двигателя Boeing 777.

Пассажир Адам Тейлор снимал реакцию своей маленькой дочери на взлет, как вдруг увидел за окном вспышки.

"Я никогда такого не видел. Это не очень хорошо. Не выглядит хорошо", - сказал он в видео, которое опубликовал в Facebook.

Самолет, который должен был отправиться в Манилу, вместо этого приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Что именно вызвало пламя в двигателе, пока неизвестно.

Delta Airlines for Philippines here at LAX!!! Happy they landed safely after this!!! pic.twitter.com/jjvNkWsMgZ — Victoria Atkins (@toriatkins) November 21, 2019

Как сообщал УНИАН, в субботу вечером, 17 ноября, в аэропорту немецкого Франкфурта столкнулись два пассажирских самолета.