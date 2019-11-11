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В Германии из-за тумана и гололеда 18 автомобилей врезались друг в друга

08:17, 11 ноября 2019
Мир
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В результате ДТП четверо человек получили серьезные травмы \ Bayerischer Rundfunk

На юго-западе Германии, в баварском округе Нижняя Франкония, 18 автомобилей врезались друг в друга, в результате чего пострадали 29 человек. 

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Из-за скользкой дороги, на трассе А7, во время пересечения моста через реку Майн, водитель пикапа потерял контроль над автомобилем и врезался в отбойник. Из-за гололеда и туманной погоды другие автомобили не смогли вовремя затормозить и врезались друг в друга, передает 112.ua со ссылкой на "Радио Баварии".

В результате ДТП четверо человек получили серьезные травмы, еще 25 человек получили легкие ранения. 49-летний виновник аварии из района Ной-Ульм остался невредимым.

Среди поврежденных машин - три пожарных и два полицейских автомобиля. В связи с аварией, движение на автотрассе в направлении Касселя был временно заблокировано.

Материальный ущерб, по данным экспертов, измеряется шестизначной суммой.

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Теги: #ДТП#Германия