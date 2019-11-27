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Криптовалюта Telegram: Дурова вызывают на допрос в США

14:18, 27 ноября 2019
Мир
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Дуров должен дать показания за месяц до суда между Telegram и SEC / РБК

Создателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвали в Окружной суд Нью-Йорка по делу Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) против криптовалюты Telegram.

Читайте такжеХакерская атака на Telegram: Дуров нашел китайский следОб этом сообщает CoinDesk.

Кроме самого Дурова показания по делу о криптовалюте Gram должны будут дать вице-президент компании Илья Перекопский и сотрудник компании Шайам Парех.

Отмечается, что Перекопский отвечал за общение с инвесторами во время ICO Telegram, а имя Пареха упоминалось в одном из писем для инвесторов.

Дурова допросят 7 или 8 января 2020 года – за месяц до суда между Telegram и SEC. Опрос Перекопского пройдет 16 декабря, а Пареха – 10 декабря в Лондоне.

Как ранее сообщал УНИАН, США приостановили выпуск криптовалюты Telegram.

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Теги: #США#Telegram#криптовалюта#Павел Дуров