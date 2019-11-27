Меркель заявила о важности НАТО и необходимости сохранить Турцию в альянсе

По словам Ангелы Меркель, сохранение Турции в альянсе имеет "геостратегическое значение для НАТО".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сохранение НАТО имеет по крайней мере столь же большое значение сегодня, как и во времена "холодной войны", и отметила важность сохранения Турции в альянсе.

Как передает Голос Америки, выступая в Бундестаге в среду, накануне саммита НАТО в Лондоне на следующей неделе, Меркель сказала: "В настоящее время Европа не может защитить себя сама, поэтому мы полагаемся на трансатлантический альянс".

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Недавняя публичная критика альянса со стороны президента Франции Эммануэля Макрона потрясла НАТО, отмечает издание.

Французский лидер считает, что США утратили лидерство в альянсе, и выразил обеспокоенность по поводу действий Турции, которая вторглась в северные районы Сирии, не предупредив союзников. Кроме того, Макрон заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

По словам Меркель, сохранение Турции в альянсе имеет "геостратегическое значение для НАТО".