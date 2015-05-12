Die Zeit: Совершенно разъединенное королевство

Об этом пишет Тео Зоммер в своей статье «Совершенно разъединенное королевство», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Результаты выборов не могут оставить европейцев равнодушными. После победы правящей партии консерваторов возникают два вопроса. Первый: Сможет ли Дэвид Кэмерон удержать Великобританию, или Шотландия все же отделится? Второй: Приведет ли его рискованная установка на проведение референдума о членстве Великобритании в ЕС к «Брекситу» - выходу островного королевства из Брюссельского сообщества?

Другими словами, результатом будет раскол Британии или раскол Европы?

В прошлом году, шотландцы отказались от отделения Шотландии с результатами референдума 55:45. Нашумевшая победа на выборах в Шотландской национальной партии (ШНП) может снова поставить вопрос о независимости на повестку дня. Из 59 мест в шотландском парламенте, ШНП получила 56. Таким образом, она стала третьей по величине партией в Вестминстере, лидирующая в прошлом Лейбористская партия была уничтожена до последнего мандата.

Британцы снова избежали раскола партийной системы. Мажоритарная система выборов с принципом относительного большинства всегда обеспечивала крайне несправедливые результаты; так, одна партия могла набрать 28 процентов голосов, и в итоге получить только 5 или 6 из 650 мест в палате общин. В этот раз не было по-другому: Шотландская национальная партия, набрав 1,45 миллиона голосов, получила 56 мест; а выступающей против Европы и иммигрантов Партии независимости Великобритания (UKIP) – чему можно одновременно удивляться и радоваться - несмотря на четыре миллиона голосов, в общем 13 процентов, придется довольствоваться одним мандатом.

Результат – совершенно разъединенное королевство. Щедрому на выплаты шотландскому сепаратизму противостоит нацеленная на жесткую экономию правящая партия тори в Лондоне. К тому же, шотландцы неуклонно клянутся Европе, что политика референдума Кэмерона в конце может привести к выходу Великобритании из ЕС - что, в свою очередь, предоставит шотландцам еще один повод, вырваться из Соединенного Королевства и стать независимыми.

Европейцы теперь должны готовиться к тому, что переизбранный премьер-министр Кэмерон осуществит свои обещания, и к концу 2017 года люди будут решать, следует ли Великобритании оставаться в ЕС или нет. До тех пор он хочет вести переговоры с другими 27 государствами союза и комиссией Юнкера о новых условиях членства Великобритании в ЕС. От Брюсселя он хочет получить полномочия по принятию решений правительства, право проводить большую часть дерегулирования и установить пределы вмешательства Комиссии в национальные дела.

Проблема заключается в том, что Кэмерон рассказал о своих представлениях только общими фразами. Заключение на 3000 страниц под названием «Внутренний баланс» быстро было отодвинуто в сторону, как бесполезное. Так чего же хочет Кэмерон? К чему он клонит? Если в первую очередь он хочет успокоить евро-скептиков своей партии тори, он вряд ли сможет получить одобрение европейских партнеров, хотя в отдельных вопросах они могли бы с ним согласиться и пойти ему навстречу.

Будет нелегко найти решение, которое всем участникам показалось бы приемлемым, рациональным и допустимым. В любом случае, отнимающие много времени переговоры и проведение голосования не способствуют планам Кэмерона по проведению референдума в конце 2017 года.

Сейчас он должен быстро разобраться в том, какие у него минимальные цели. В то же время, европейцы должны договориться о том, какую цену они готовы заплатить, чтобы удержать Англию в ЕС.

Я принадлежу к тем, кто считает «Брексит» катастрофой - для Великобритании и для Европы. Но у любезности есть пределы. Как пишет Томас Франкенфельд в газете «Hamburger Abendblatt»: «В долгосрочной перспективе для Европы также неприемлемо желание британцев воспользоваться преимуществами ЕС-Европы и избавиться от неприятных обязанностей с помощью эгоистичных специальных правил».

В любом случае есть опасения, что Европейский союз входит в фазу неопределенности. Выход Англии из ЕС и отделение Шотландии от Соединенного Королевства уже не являются немыслимыми. Стоит приложить все усилия, чтобы предотвратить оба варианта. В то время, когда мир переживает преобразования, ЕС не должен выходить из круга глобальных государств-создателей.